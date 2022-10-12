Украина во тьме - Киев еще раз ограничивает электроснабжение, ЗАЭС снова на дизель-генераторах

https://racurs.ua/n175687-ukraina-vo-tme-kiev-esche-raz-ogranichivaet-elektrosnabjenie-zaes-snova-na-dizel-generatorah.html

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Ракетні обстріли рф по енергетичній інфраструктурі України спричинили відключення струму в різних регіонах України.

У Києві та області 12 жовтня повідомлено про нові обмеження електропостачання через дефіцит потужності. Компанія «ДТЕК Київські електромережі» тимчасово обмежила електропостачання усіх трьох черг. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Друзі, за розпорядженням НЕК «Укренерго» через дефіцит потужності ми тимчасово обмежуємо електропостачання усіх трьох черг, — йдеться у повідомленні.

Адреси міста розділили на 3 черги — компанія обмежуватиме постачання світла почергово:

1 черга — з 8.00 до 12.00 та з 20.00 до 00.00;

2 черга — з 12.00 до 16.00;

3 черга — з 16.00 до 20.00.

У сервісних центрах МВС тимчасово призупинили надання послуг. У зв’язку із перебоями електропостачання не працює Національна автоматизована інформаційна система.

Тим часом Запорізька АЕС знову опинилася на дизель-генераторах: окупанти пошкодили підстанцію.

Уранці 12 жовтня о 8.59 внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція «Дніпровська» у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750кВ ЗАЕС — Дніпровська.

Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори, заявили в «Енергоатомі».

У Львові та області електропостачання 12 жовтня повністю відновили, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Увечері 11 жовтня через технічні проблеми на одній з підстанцій частина Львова залишилася без струму.

Віце-прем'єр Михайло Федоров розповів, що мобільні оператори не лише забезпечують зв’язок у знеструмлених містах, а й допомагають людям заряджати смартфони. Він опублікував фото, на якому видно, що жителі Шостки на Сумщині заряджають телефони від базової станції Vodafone. Завдяки дизелю живлення вистачає і для роботи оператора, і для девайсів місцевих.