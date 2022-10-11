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“Елітні” костромські десантники кинули техніку під час втечі від ТрО

«Елітні» костромські десантники кинули техніку під час втечі від ТрО (ВІДЕО)

11 жов 2022, 13:35
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331-й гвардійський парашутно-десантний Костромський полк (в/ч 71211) армії воєнних злочинців росії намагається втекти від українських військовослужбовців, які захищають Україну у складі Територіальної оборони Збройних сил України. Про це 11 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.





Все в тєльняжках. Десантура… тєльняжки покидали, техніку покидали. Все в тєльніках, все в тєльніках… Костромські десантники, — вказує український воїн.

Раніше ЗМІ публікували документ, який свідчив про вкрай низький та пригнічений морально-психологічний стан «елітного» підрозділу російської армії.

Джерело: Ракурс


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