«Элитные» костромские десантники бросили технику спасаясь бегством от ТрО

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Ракурс

331-й гвардійський парашутно-десантний Костромський полк (в/ч 71211) армії воєнних злочинців росії намагається втекти від українських військовослужбовців, які захищають Україну у складі Територіальної оборони Збройних сил України. Про це 11 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Все в тєльняжках. Десантура… тєльняжки покидали, техніку покидали. Все в тєльніках, все в тєльніках… Костромські десантники, — вказує український воїн.

Раніше ЗМІ публікували документ, який свідчив про вкрай низький та пригнічений морально-психологічний стан «елітного» підрозділу російської армії.