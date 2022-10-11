Россия массово свозит в беларусь дроны-камикадзе, а вывозит технику – ГУР

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Ракурс

32 іранські дрони-камікадзе Shahed-136 завезла армія росії до білорусі станом на 10 жовтня. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

До білорусі надходять іранські дрони-камікадзе Shahed-136 (в армії рф перейменовані на «Герань-2»). Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще вісім, — йдеться у повідомленні ГУР.

Українська розвідка також вказала, що білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію «Кіровська» в тимчасово окупованому Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами — 12 вагонів (492 тони), який був відправлений з 43-го арсеналу зберігання ракет та боєприпасів армії білорусі в Гомельській області.

Нові вантажі, за даними ГУР, мають прибути на залізничні станції «Каменска» (Каменськ-Шахтинський) та «Марцево» (Таганрог) Ростовської області. В ролі основних «постачальників» виступають: