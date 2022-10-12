Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ показали зрелищное видео уничтожение склада российских мин

ВСУ показали зрелищное видео уничтожение склада российских мин

12 окт 2022, 13:31
999

Знищення ворожих мін та боєприпасів потрапило на відео українського БПЛА. Удар показали військові 109 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 бригади.





Спочатку оператор дрону показав сам склад з мінами та артилерійськими зарядами московитами, згодом показав роботу артилерії по боєприпасах і результати вибухів.

Інше відео з роботою операторів БПЛА з’явилося на Фейсбук-стоірнці першої Окремої бригади Спецпризначення ім. Івана Богуна.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров