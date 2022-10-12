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ВСУ показали зрелищное видео уничтожение склада российских мин
ВСУ показали зрелищное видео уничтожение склада российских минhttps://racurs.ua/n175691-vsu-pokazali-zrelischnoe-video-unichtojenie-sklada-rossiyskih-min.htmlРакурс
Знищення ворожих мін та боєприпасів потрапило на відео українського БПЛА. Удар показали військові 109 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 бригади.
Спочатку оператор дрону показав сам склад з мінами та артилерійськими зарядами московитами, згодом показав роботу артилерії по боєприпасах і результати вибухів.
Інше відео з роботою операторів БПЛА з’явилося на Фейсбук-стоірнці першої Окремої бригади Спецпризначення ім. Івана Богуна.
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