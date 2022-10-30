Україна отримала артилерійську перевагу над росією. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n176288-zsu-otrymaly-artyleriysku-perevagu-nad-rosiyanamy-na-pivdni-nyt.html

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Українська армія отримала перевагу в артилерії над російськими військами на півдні.

Завдяки західним поставкам зброї ЗСУ зараз мають перевагу як у дальності стрільби, так і в високоточних ракетах і артилерійських снарядах, яких значною мірою бракує країні-агресору. Українські військові знищують бронетехніку вартістю в мільйони доларів за допомогою дешевих власних безпілотників, а також більш досконалих дронів та іншого озброєння, наданого США та союзниками. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на українських командирів та військових аналітиків

Російські збройні сили залишаються грізною силою з крилатими ракетами, значною армією і мільйонами артилерійських снарядів, хоча і неточних. … Проте не можна не помітити, що ситуація на південному фронті змінюється, — пише ЗМІ.

За інформацією видання, артилерійська перевага ЗСУ на півдні уможливила повільний прогрес у напрямку окупованого Херсона.

Також у статті повідомляється, якщо влітку на Донеччині загарбники випускала приблизно 10 артилерійських снарядів на кожен український снаряд, то зараз на Херсонщині українські командири кажуть, що сторони випускають приблизно однакову кількість снарядів. При цьому удари українських «Богів війни» не лише летять на набагато більшу відстань, але й більш точні завдяки супутниковому наведенню, яке надають західні країни.

Один із українських офіцерів розповів, що через нестачу боєприпасів окупанти знизили інтенсивність обстрілів.

Нагадаємо, у жовтні вперше з початку повномасштабної війни ЗСУ знищили на Луганщині цілу батарею з п’яти САУ 152 мм «Мста-С». Крім того, того українські підрозділи знищили дві вантажівки, які, вочевидь, підвозили боєкомплект для самохідок.

Джерело: The New York Times