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Ракурс
Захисники України знищили вже близько 75 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

840 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

4 лис 2022, 09:56
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 74 тис. 840 окупантів.





За минулу добу цей показник зріс на 840 осіб. Про це сьогодні, 4 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 750 танків;
  • 5 тис. 580 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 772 одиниці артилерійських систем;
  • 391 одиницю РСЗВ;
  • 201 одиницю засобів ППО;
  • 277 літаків;
  • 258 гелікоптерів;
  • 1 тис. 450 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 397 крилатих ракет;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 174 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 155 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Джерело: Ракурс


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