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Ракурс
росія активно застосовує іранські дрони-камікадзе, фото: Повітряне командування «Захід»

Над Львівщиною збили ворожого «Шахіда» — ОВА

4 лис 2022, 09:13
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Рашисти продовжують застосовувати в атаках проти України іранські дрони-камікадзе «Шахід».





Одного з таких дронів сили протиповітряної оборони збили на Львівщиною. Про це сьогодні, 4 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Руйнувань та постраждалих в області нема. Дякуємо нашим оборонцям з ПвК «Захід» за блискучу роботу, — зазначає Козицький.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні сили ППО у Нікопольському районі Дніпропетровської області приземлили вісім ворожих «шахідів». Таким чином, всього за ніч були збиті дев’ять російських дронів-камікадзе.

Джерело: Ракурс


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