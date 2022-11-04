росія активно застосовує іранські дрони-камікадзе, фото: Повітряне командування «Захід»

https://racurs.ua/ua/n176455-nad-lvivschynou-zbyly-vorojogo-shahida-ova.html

Ракурс

Рашисти продовжують застосовувати в атаках проти України іранські дрони-камікадзе «Шахід».

Одного з таких дронів сили протиповітряної оборони збили на Львівщиною. Про це сьогодні, 4 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Руйнувань та постраждалих в області нема. Дякуємо нашим оборонцям з ПвК «Захід» за блискучу роботу, — зазначає Козицький.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні сили ППО у Нікопольському районі Дніпропетровської області приземлили вісім ворожих «шахідів». Таким чином, всього за ніч були збиті дев’ять російських дронів-камікадзе.