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Ракурс
росія продовжує атакувати Україну безпілотниками

На Дніпропетровщині сили ППО приземлили вісім «шахідів»

4 лис 2022, 08:46
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Українська протиповітряна оборона на Дніпропетровщині в ніч на сьогодні, 4 листопада, приземлила вісім іранських дронів-камікадзе, які росія застосовує для завдання ударів по Україні.





Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування «Схід» знищили у Нікопольському районі області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окрім безпілотників, росіяни також тероризували Нікопольщину й іншою зброєю. Рашисти із «градів» та важкої артилерії обстріляли чотири громади:

  • Нікопольську;
  • Мирівську;
  • Червоногригорівську;
  • Марганецьку.

Минулося без постраждалих. У Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач, — зазначив Резніченко.

В інших районах області ворожих ударів не зафіксовано.

Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Джерело: Ракурс


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