На Днепропетровщине силы ПВО приземлили восемь «шахидов»

россия продолжает атаковать Украину беспилотниками

https://racurs.ua/n176454-na-dnepropetrovschine-sily-pvo-prizemlili-vosem-shahidov.html

Ракурс

Українська протиповітряна оборона на Дніпропетровщині в ніч на сьогодні, 4 листопада, приземлила вісім іранських дронів-камікадзе, які росія застосовує для завдання ударів по Україні.

Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування «Схід» знищили у Нікопольському районі області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окрім безпілотників, росіяни також тероризували Нікопольщину й іншою зброєю. Рашисти із «градів» та важкої артилерії обстріляли чотири громади:

Нікопольську;

Мирівську;

Червоногригорівську;

Марганецьку.

Минулося без постраждалих. У Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач, — зазначив Резніченко.

В інших районах області ворожих ударів не зафіксовано.