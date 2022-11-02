ППО збила всі дрони-камікадзе, запущені рашистами на Запоріжжя

Рашисти продовжують застосовувати дрони-камікадзе, фото: Mil.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n176412-ppo-zbylo-vsih-droniv-kamikadze-zapuschenyh-rashystamy-na-zaporijjya.html

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Протиповітряна оборона збила всі дрони-камікадзе, яких рашисти сьогодні, 2 листопада, ввечері запустили в бік Запоріжжя.

Про це у своєму Telelegram-каналі з посиланням на захисників України повідомив виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Нещодавно мешканці деяких районів міста чули вибухи. На цей час на території Запоріжжя прильотів не зафіксовано. Є інформація про атаку передмістя, — зазначив Куртєв. — Також працює наша протиповітряна оборона. Військові повідомляють, що всі шахіди, що летіли в напрямку Запоріжжя, знищено.

Куртєв зазначає, що інформація наразі ще уточнюється й закликає жителів міста бути обережними, оскільки існує загроза повторної атаки рашистів.