Кількість викрадених українських дітей назвали в Центрі національного спротиву

росія продовжує викрадати українських дітей

https://racurs.ua/ua/n176411-kilkist-vykradenyh-ukrayinskyh-ditey-nazvaly-v-centri-nacionalnogo-sprotyvu.html

Ракурс

Рашисти з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого вивезли на територію рф, лише за офіційними даними, близько 10 тис. українських дітей. Дітей навмисно вивозять в віддалені райони рф. Зокрема до Ленінградської, Волгоградської, Новосибірської, Тюменської областей.

При цьому російська пропаганда використовує крадіжку дітей як привід для створення емоційного фону, розповідаючи, що їх нібито «врятували від нацистів». Про це сьогодні, 2 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Окупанти вивозять дітей з інтернатів й не повертають українській стороні. При цьому, варто зауважити, що не всі діти в таких закладах є сиротами, а деякі стали сиротами через вбивство їх батьків окупантами, — наголошують в ЦНС.

Зазначається, що крім крім вивозу дітей з інтернатів, рашисти також активно вивозять дітей, які живуть з батьками.

Їх вивозять на «оздоровлення» до дитячих таборів у рф, після чого не повертають батькам. Ця ситуація необхідна Кремлю аби змусити батьків виїхати за дітьми на територію рф й залишити свій будинок, — наголошують в ЦНС.

Зазначається, що повернутися в таких випадках назад вже майже неможливо, оскільки на тимчасово окупованих територіях рашисти запровадили «воєнний стан»".

Таким чином дітей тримають в таборах як заручників, змушуючи українців покидати свої домівки й виїжджати до рф та ставати «біженцями», яких насильно інтегрують в «русской мір, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що, згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду, насильницька передача дітей з однієї етнічної групи до іншої є ознакою геноциду.