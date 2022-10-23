Рашисти продовжують викрадати українських дітей, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n176069-rashysty-zayavyly-scho-vyvezeni-z-energodaru-dity-zatrymuutsya-u-rf-mer.html

Ракурс

З окупованого Енергодара та навколишніх сіл нещодавно відправили групу дітей до Краснодарського краю рф. Їхні батьки вже почали отримувати тривожні повідомлення.

Про це сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Енергодар Дмитро Орлов.

Окупанти поставили їх перед фактом, що діти «затримуються на відпочинок в росії на невизначений термін», наказали передати теплі речі, та «заспокоїли», що діти ходитимуть там до школи, — зазначив Орлов.

Проте те, що російські загарбники та колаборанти Енергодара відправляють дітей «на відпочинок» до рф, Орлов повідомляв у середині жовтня. Тоді він попереджав, що російські терористи можуть не повернути цих дітей додому.