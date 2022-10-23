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Ракурс
Рашисты продолжают похищать украинских детей, фото: «24 канал»

Рашисты заявили, что вывезенные из Энергодара дети «задерживаются» в рф — мэр

23 окт 2022, 19:38
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З окупованого Енергодара та навколишніх сіл нещодавно відправили групу дітей до Краснодарського краю рф. Їхні батьки вже почали отримувати тривожні повідомлення.





Про це сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Енергодар Дмитро Орлов.

Окупанти поставили їх перед фактом, що діти «затримуються на відпочинок в росії на невизначений термін», наказали передати теплі речі, та «заспокоїли», що діти ходитимуть там до школи, — зазначив Орлов.

Проте те, що російські загарбники та колаборанти Енергодара відправляють дітей «на відпочинок» до рф, Орлов повідомляв у середині жовтня. Тоді він попереджав, що російські терористи можуть не повернути цих дітей додому.

На жаль, сталося саме те, вірогідність чого ми передбачали. Фактично діти зараз є заручниками терористів. І якщо одну частину батьків це зовсім не лякає, то інша відверто шокована таким розвитком подій, — наголошує Орлов.

Источник: Ракурс


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