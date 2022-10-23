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«Антидронное ружье» помогло украинским военным справиться с российским БПЛА, фото: Национальная гвардия
Российский БПЛА приземлили с помощью «антидронного ружья» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176068-rossiyskiy-bpla-prizemlili-s-pomoschu-antidronnogo-rujya-video.htmlРакурс
На Донеччині захисники України приземлили російський БПЛА за допомогою «антидронної рушниці».
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 23 жовтня, повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відповідне відео.
Зазначається, що на перший погляд цей БПЛА схожий на «Елерон-3» — розвідувальний безпілотник, який може вести спостереження у реальному часі на відстані до 25 км, з висот до 3 км.
Нагадаємо, захисники України знищили вже близько 273 дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, котрі активно застосовує росія.
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