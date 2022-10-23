Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Антидронное ружье» помогло украинским военным справиться с российским БПЛА, фото: Национальная гвардия

Российский БПЛА приземлили с помощью «антидронного ружья» (ВИДЕО)

23 окт 2022, 18:59
999

На Донеччині захисники України приземлили російський БПЛА за допомогою «антидронної рушниці».





Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 23 жовтня, повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відповідне відео.

Зазначається, що на перший погляд цей БПЛА схожий на «Елерон-3» — розвідувальний безпілотник, який може вести спостереження у реальному часі на відстані до 25 км, з висот до 3 км.

«Антидронна рушниця» допомогла українським військовим впоратися з російським БПЛА, фото: Національна гвардія

Нагадаємо, захисники України знищили вже близько 273 дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, котрі активно застосовує росія.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров