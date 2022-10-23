В Нетешине проблемы с электроснабжением, фото: «Суспільне»

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У Нетішині — місті Хмельницької області, де розташована ХАЕС — другу добу поспіль немає електропостачання, водопостачання та водовідведення після російських ракетних ударів по регіону, які сталися вчора, 22 жовтня.

В результаті у дворах будинків встановили буржуйки, на яких гріють воду та варять їсти.

Про це повідомляє видання «Суспільне».

Також були організовані п’ять місць, куди для населення завозили холодну воду, та встановлені шість генераторів, де люди могли підзарядити мобільні телефони.

Зазначається, що станом на 11.00 сьогоднішнього дня, 23 жовтня, у місті працювала лише критична інфраструктура, електроенергію подавали лише на лікарню та систему зв’язку. На водовідведення вже не вистачало потужності.

Ввечері сьогоднішнього дня у соцмережах місцеві жителі почали повідомляти про появу електроенергії у певних районах міста.

Джерело: «Суспільне»