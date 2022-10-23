Рашисты обещают жилищные сертификаты херсонцам, которые переедут в рф

Рашисты заявили о выдаче жилых сертификатов херсонцам, фото: Twitter

https://racurs.ua/n176066-rashisty-obeschaut-jilischnye-sertifikaty-hersoncam-kotorye-pereedut-v-rf.html

Ракурс

Рашисти заявили про початок видачі «жителям Херсонської області, які вирішили виїхати до інших регіонів» житлових сертифікатів — субсидій на придбання житла.

Про це сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі написав заступник голови уряду рф Марат Хуснуллін.

За його словами, таких херсонців планують розселяти у різних регіонах країни-агресора.

Наразі Хуснуллін стверджує, що сертифікати вже видали херсонцям, яких розселять у Краснодарському краї та Ставропіллі.

Проте дія таких сертифікатів поширюється на всі регіони рф — це не виключає можливості, що насправді вивезених до рф мешканців Херсонщини можуть розміщати у малозаселених депресивних регіонах рф.

Зокрема, Хуснуллін вже заявляв, що такі сертифікати видаватимуться за середньоросійською ціною, тож «у деяких регіонах люди зможуть за ними придбати більше житло».

Нагадаємо, вчора, 22 жовтня, стало відомо, що окупанти наказали жителям Херсона залишити місто та перебратися на інший берег Дніпра, пояснюючи це «напруженою ситуацією на фронті».