Энергодар находится под угрозой гуманитарной катастрофы, фото: ICTV

https://racurs.ua/n176065-okkupirovannyy-energodar-na-grani-gumanitarnoy-katastrofy-mer.html

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Тимчасово окуповане місто Енергодар Запорізької області перебуває на межі гуманітарної катастрофи — обстріли руйнують інфраструктуру та електромережі, перспектив щодо старту опалювального сезону в місті немає.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, повідомляє агентство «Укрінформ».

Місто без газу вже пів року, постійно перебої з електрикою, водовідведенням та водопостачанням. Велике питання щодо опалювального сезону, він під великим питанням, — наголосив Орлов.

Він зазначив, що місто має централізовану систему опалення, яка йде від ТЕС, котра через військові дії не працює з весни, та від ЗАЕС, яка перебуває в режимі зупину.

Перспектив по запуску опалення наразі немає, — наголошує мер.

Також Орлов зазначив, що працівників Запорізької атомної станції примушують підписувати договори з фейковою керуючою компанією, яку створила росія, блокуються перепустки атомників, що може мати негативні наслідки в роботі станції.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, вранці в Енергодарі стався «приліт» у місцевий готель, який використовували окупанти та колаборанти.

Джерело: «Укріфнорм»