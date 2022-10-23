Бронемашина для разведчиков, фото: Петр Порошенко

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, разом із волонтерами громадської організації «Справа Громад» передав розвідникам Нацгвардії броньований мікроавтобус, здатний захистити від куль, гранат чи уламків ракет.

Також ця бронемашина швидка та тиха. Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Це авто ми передали нашим хлопцям з Нацгвардії, які виконують найнебезпечнішу роботу на фронті — заходять у тил до ворогів, влаштовують диверсії, щохвилини ризикуючи своїм життям. Усі дивні вибухи на незаконних забудовах (мостах), усі загадкові смерті колаборантів — це велика робота людей, імена яких ми ніколи не дізнаємося, — наголосив він.

За словами Порошенка, пошук потрібного розвідникам автомобіля супроводжувався певними труднощами — передана бронемашина була однією з останніх на складах Європи.

Фактично — це броньована капсула з куленепробивним склом, і вона повністю відповідає вимогам розвідки, — зазначив він.

Політик зазначає, що такі авто раніше вже використовувалися в проекті військових машин Loki, засновником якого є загиблий у липні військовослужбовець Гліб Бабіч.