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Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

23 окт 2022, 15:59
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У Чорному морі станом на сьогодні, 23 жовтня, перебувають два російські носії крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний складає 24 ракети.





Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

У Середземному морі росія утримує угруповання чисельністю 13 кораблів, серед яких п’ять носіїв «калібрів» із сумарним залпом у 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів та катерів.

За добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, яка сполучає Азовське та Чорне моря, здійснили:

  • до Чорного моря — 33 судна, з них п’яит суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 49 суден, з них 10 суден рухалось з протоки Босфор.

Источник: Ракурс


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