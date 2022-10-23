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Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине
Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n176063-chislo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на сьогодні, 23 жовтня, перебувають два російські носії крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний складає 24 ракети.
Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.
У Середземному морі росія утримує угруповання чисельністю 13 кораблів, серед яких п’ять носіїв «калібрів» із сумарним залпом у 76 ракет.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів та катерів.
За добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, яка сполучає Азовське та Чорне моря, здійснили:
- до Чорного моря — 33 судна, з них п’яит суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 49 суден, з них 10 суден рухалось з протоки Босфор.
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