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Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні
Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n176063-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на сьогодні, 23 жовтня, перебувають два російські носії крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний складає 24 ракети.
Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.
У Середземному морі росія утримує угруповання чисельністю 13 кораблів, серед яких п’ять носіїв «калібрів» із сумарним залпом у 76 ракет.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів та катерів.
За добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, яка сполучає Азовське та Чорне моря, здійснили:
- до Чорного моря — 33 судна, з них п’яит суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 49 суден, з них 10 суден рухалось з протоки Босфор.
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