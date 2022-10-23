Які види іранських дронів рф застосовує проти України, розповіли в Повітряних силах

росія активно використовує іранські дрони у війні проти України, фото: Rumoaohepta7

https://racurs.ua/ua/n176062-yaki-vydy-iranskyh-droniv-rf-zastosovuie-proty-ukrayiny-rozpovily-v-povitryanyh-sylah.html

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Російські війська для обстрілів України використовують іранські безпілотники-камікадзе Shahed-136, Shahed-13 та Mohajer-6.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ігнат зазначив, що Shahed-131 значно менший за Shahed-136, у нього невелика бойова частина, проте на ці дрони також потрібно витрачати певні ресурси.

Зрозуміло, що дрон-камікадзе — це високоточна зброя, яка летить точно. Навіть якщо несе невеликий заряд, може влучити в критично важливу точку й нанести багато шкоди, — наголошує речник Повітряних сил.

Крім цих, звичайно, є ще ударні Mohajer-6. Їх збито щонайменше чотири. Один вцілів, і його вивчають наші фахівці, — додав він.

За словами Ігната, з моменту першого застосування рашистами дрона-камікадзе Shahed-136, який збили у Куп’янську на Харківщині 13 вересня, було знищено вже 273 таких БПЛА.

Він наголошує, що Повітряні сили збивають ці дрони усіма наявними силами та засобами — Україна змушена витрачати на них ресурси, зосереджувати увагу на безпілотниках, які виснажують.

Рашисти, зокрема, запускають їх вночі, що унеможливлює візуальне виявлення — в такому разі дрона можна виявити лише радіолокаційними засобами. Тому Україні потрібні обладнані радарами системи, які можуть радіолокаційно виявити ціль та знищити їх ракетою

Тому такі засоби потрібні. Якщо європейські партнери можуть допомогти будь-якими засобами вогневими, щоб не витрачати більше ресурсів саме на збиття дронів, було б добре, — наголосив Ігнат.

Джерело: «Укрінформ»