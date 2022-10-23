Іранські інструктори координують запуски дронів з Білорусі – ЦНС

https://racurs.ua/ua/n176061-iranski-instruktory-koordynuut-zapusky-droniv-z-bilorusi-cns.html

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Центр національного спротиву повідомляє, що іранських інструкторів привезли до Білорусі — там вони навчають російських військових та координують запуски БПЛА по об'єктах інфраструктури в Україні.

Інструктори навчають російських військових та координують запуски іранських безпілотників, — повідомляє 23 жовтня Центр національного спротиву.

Зокрема, там встановили, що в селі Микулічі Гомельської області помітили групу іранських інструкторів, офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції, які перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ.

За інформацією місцевого підпілля, саме ці інструктори координували запуски дронів-камікадзе Shahed-136 по об'єктах критичної інфраструктури Київської області, а також північних та західних областей України.

Окрім цього, білоруські партизани вказують, що росіяни повністю перебрали на себе контроль над авіабазами у Барановичах та Ліді. Звідти вони продовжують наносити удари по території України.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в Україні вже загинули 10 іранських інструкторів, які консультували російських військових щодо запуску дронів. Видання The Jerusalem Post писало, що інструктори «безпосередньо відстежують запуски безпілотників по українських цивільних об'єктах, включно з ударами по Миколаєву та Одесі».