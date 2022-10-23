Момент збиття і падіння російського Су-25 потрапив на відео

https://racurs.ua/ua/n176060-moment-zbyttya-i-padinnya-rosiyskogo-su-25-potrapyv-na-video-video.html

Ракурс

Збиття російського винищувача Су-25 Збройними силами України потрапило на відео. Відеозапис робив сам окупант — пілот військового літака. Наразі невідомо, на території якої області вдалося збити ворожий Су-25.

Про це 23 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Нагадаємо, 29 вересня у Баштанському районі Миколаївщини ЗСУ збили два російських штурмовики Су-25, а 27 вересня збили ще один штурмовик Су-25 на Херсонщині.

25 вересня українські військові із зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збили ворожий штурмовик Су-25, який атакував наших воїнів в Херсонській області.

24 вересня загарбники не дорахувалися ще двох бойових літаків — підрозділ ППО 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ збив два російських літаки — броньований штурмовик Су-25 та багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30.