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Ракурс
Боєць Сил спецоперацій збив одну з російських ракет Х-101 з ПЗРК Stinger

Боєць Сил спецоперацій збив одну з російських ракет Х-101 з ПЗРК Stinger (ФОТО)

22 жов 2022, 19:12
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Одну з російських крилатих ракет Х-101 під час нападу 22 жовтня збив боєць Сил спеціальних операцій.





Це сталося на Київщині. Він поцілив у ракету, яку випустив літак з району міста Борисоглебськ (рф), з переносного зенітного комплексу Stinger.

Боєць Сил спецоперацій збив одну з російських ракет Х-101 з ПЗРК Stinger

Російську крилату ракету збили на півночі Київщини. Під час бойового чергування один з підрозділів ССО отримав сигнал про ракетний пуск, здійснений російськими літаками. Під час моніторингу повітряного простору оператори ССО помітили ціль, що рухалася на відстані кількох кілометрів у напрямку західних областей України.

Боєць Сил спецоперацій збив одну з російських ракет Х-101 з ПЗРК Stinger

Пострілом з ПЗРК «Стінгер» ворожу ракету було уражено, після чого вона впала на землю.

Боєць Сил спецоперацій збив одну з російських ракет Х-101 з ПЗРК Stinger

Упродовж доби війська росії завдали 40 ракетних ударів і запустили 16 дронів Shahed-136. 20 крилатих ракет та 11 БПЛА вдалося збити.

Джерело: Ракурс


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