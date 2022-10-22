Боєць Сил спецоперацій збив одну з російських ракет Х-101 з ПЗРК Stinger

https://racurs.ua/ua/n176037-boiec-syl-specoperaciy-zbyv-odnu-z-rosiyskyh-raket-h-101-z-pzrk-stinger-foto.html

Ракурс

Одну з російських крилатих ракет Х-101 під час нападу 22 жовтня збив боєць Сил спеціальних операцій.

Це сталося на Київщині. Він поцілив у ракету, яку випустив літак з району міста Борисоглебськ (рф), з переносного зенітного комплексу Stinger.

Російську крилату ракету збили на півночі Київщини. Під час бойового чергування один з підрозділів ССО отримав сигнал про ракетний пуск, здійснений російськими літаками. Під час моніторингу повітряного простору оператори ССО помітили ціль, що рухалася на відстані кількох кілометрів у напрямку західних областей України.

Пострілом з ПЗРК «Стінгер» ворожу ракету було уражено, після чого вона впала на землю.

Упродовж доби війська росії завдали 40 ракетних ударів і запустили 16 дронів Shahed-136. 20 крилатих ракет та 11 БПЛА вдалося збити.