Росіяни продовжують виводити підрозділи з Херсонщини, заявляють у Генштабі ЗСУ

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Ракурс

У Генштабі повідомили, що противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове на Херсонщині.

З міста Берислав евакуювали офіцерів і медперсонал. Окупаційна влада там припинила свою діяльність 19 жовтня.

Окремі підрозділи росіян продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області — вони покинули населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуювали офіцерів та медперсонал, — повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 22 жовтня.

Українські військові також помітили збільшення кількості випадків мародерства та протиправних дій у Херсоні. Окупанти вилучають у місцевого населення машини та намагаються виїхати з міста за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту.

Продовжується практика розміщення підрозділів ворога в приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області. При цьому триває освітній процес дітей місцевих жителів, — йдеться у зведенні.

За уточненою інформацією, в результаті ударів Сил оборони протягом останніх днів, підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області. Це — приблизно 200 військовослужбовців загиблими, понад 150 — пораненими. Також знищено склад боєприпасів і 10 одиниць озброєння та військової техніки.

Раніше «Ракурс» писав, що росія, ймовірно, готується пошкодити греблі Каховської ГЕС у Херсонській області та покласти відповідальність на Україну. Київ стверджує, що електростанцію замінували ще у квітні.

Дамба з'єднує лівий та правий берег Херсонської області та утримує 18 млн куб. м води.

Призначена росією адміністрація Херсонської області вимагає від мирних жителів залишити столицю регіону.

Крім того, російські окупанти третій день скидають воду з Каховського водосховища на тлі заяв про начебто плани України атакувати Каховську ГЕС.