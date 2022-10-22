Москва готує бомбосховища

https://racurs.ua/ua/n176035-moskva-gotuie-bomboshovyscha-dokument.html

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У Москві почали перевіряти стан бомбосховищ у школах.

Про це пише видання «Підйом» із посиланням на неназваних співробітників профільних компаній.

Особливого розпорядження нам, звісно, ​​ніхто не показував, але усно говорили, що пройшла вказівка ​​привести до робочого стану бомбосховища. Наразі у чотирьох школах у центрі Москви (Пресня та Кутузовський, та район «Добринінської"/ «Жовтневої») готуємо каналізаційні стоки, налаштовуємо електрику, — сказав співрозмовник видання.

За його словами, стан бомбосховищ у школах «запущений»:

Самі розумієте, ніхто ними не користувався.

Раніше видання «Сота» розповіло, що Департамент освіти Москви доручив обладнати бомбосховища у підпорядкованих установах.

14 жовтня «Сота» повідомила, що одне з московських житлових товариств овідомило мешканців про підготовку бомбосховищ. У повідомленні йшлося, що «заходи щодо підвищення готовності заходів колективного захисту» проводяться після наради за участю заступника мера Москви.

19 жовтня «Сота» написала з посиланням на джерело в медичних колах Москви, що міські лікарні обладнають операційні в бомбосховищах, розташованих при них. Таке розпорядження розповсюдив Департамент охорони здоров’я Москви, стверджував співрозмовник «Соти». Депздрав назвав цю інформацію хибною.

При цьому 21 жовтня Baza розповіла, що як мінімум у кількох московських лікарнях та поліклініках почали готувати укриття у підвалах. У тих установах, де підвальні приміщення не використовувалися, туди почали проводити світло, зв’язок, закуповувати ліхтарі, одноразовий посуд та воду, писало видання.

Крім того, 21 жовтня The Village з посиланням на джерело у столичній мерії повідомило, що Департамент соцзахисту Москви замовив розробку дизайну покажчиків для бомбосховищ.