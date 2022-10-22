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Москва готує бомбосховища
Москва готує бомбосховища (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n176035-moskva-gotuie-bomboshovyscha-dokument.htmlРакурс
У Москві почали перевіряти стан бомбосховищ у школах.
Про це пише видання «Підйом» із посиланням на неназваних співробітників профільних компаній.
Особливого розпорядження нам, звісно, ніхто не показував, але усно говорили, що пройшла вказівка привести до робочого стану бомбосховища. Наразі у чотирьох школах у центрі Москви (Пресня та Кутузовський, та район «Добринінської"/ «Жовтневої») готуємо каналізаційні стоки, налаштовуємо електрику, — сказав співрозмовник видання.
За його словами, стан бомбосховищ у школах «запущений»:
Самі розумієте, ніхто ними не користувався.
Раніше видання «Сота» розповіло, що Департамент освіти Москви доручив обладнати бомбосховища у підпорядкованих установах.
14 жовтня «Сота» повідомила, що одне з московських житлових товариств овідомило мешканців про підготовку бомбосховищ. У повідомленні йшлося, що «заходи щодо підвищення готовності заходів колективного захисту» проводяться після наради за участю заступника мера Москви.
19 жовтня «Сота» написала з посиланням на джерело в медичних колах Москви, що міські лікарні обладнають операційні в бомбосховищах, розташованих при них. Таке розпорядження розповсюдив Департамент охорони здоров’я Москви, стверджував співрозмовник «Соти». Депздрав назвав цю інформацію хибною.
При цьому 21 жовтня Baza розповіла, що як мінімум у кількох московських лікарнях та поліклініках почали готувати укриття у підвалах. У тих установах, де підвальні приміщення не використовувалися, туди почали проводити світло, зв’язок, закуповувати ліхтарі, одноразовий посуд та воду, писало видання.
Крім того, 21 жовтня The Village з посиланням на джерело у столичній мерії повідомило, що Департамент соцзахисту Москви замовив розробку дизайну покажчиків для бомбосховищ.
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