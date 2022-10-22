Окупанти оголосили про скидання води з Каховського водосховища

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Ракурс

Російські окупанти третій день скидають воду з Каховського водосховища на тлі заяв про начебто плани України атакувати Каховську ГЕС.

Про це повідомляє BBC, а також заявив представник окупаційної влади в Новій Каховці Владімір Леонтьєв. Московити кажуть, що готуються до «негативного розвитку подій». Колаборант заявив, що воду з Каховського водосховища почали скидати вниз за течією Дніпра. Останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз за течією, була б меншою, — заявив рашист в ефірі пропагандистської програми «Соловйов Live». Мовляв, рівень води нижче за течією зріс, відкриті всі шандори (затвори), «відбувається попереднє скидання води зараз». Зі слів рашиста випливає, що окупанти встигли пошкодити три агрегати Каховської ГЕС. ГЕС продовжує працювати, хоча три агрегати вийшли з ладу, — сказав окупант.

Раніше «Ракурс» писав, що росія, ймовірно, готується пошкодити греблі Каховської ГЕС у Херсонській області та покласти відповідальність на Україну. Київ стверджує, що електростанцію замінували ще у квітні.

Дамба з'єднує лівий та правий берег Херсонської області та утримує 18 млн куб. м води.

Коли злітає гребля чи дамба, не важливо, яка утримує колосальну кількість води, то утворюється цунамі. Ось іде хвиля, грубо кажучи, тридцятиметрова, і вона все зносить. Одноповерхові будинки просто змиє, — розповів «Настоящему времени» гідрогеолог Юрій Медовар.

Призначена росією адміністрація Херсонської області вимагає від мирних жителів залишити столицю регіону.

Мирні жителі Херсона та всі підрозділи та міністерства цивільної адміністрації мають сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра, Через напружену ситуацію на фронті, підвищеної небезпеки масованих обстрілів міста та загрози терористичних атак усі мирні жителі мають негайно покинути місто та переправитися на лівий берег Дніпра! Подбайте про безпеку своїх рідних та близьких! Не забувайте документи, гроші, цінні речі та одяг, — йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі адміністрації.

Населенню пропонують катерами дістатися від річкового порту до міста Олешки на протилежному березі Дніпра.