Одна из бригад ДШВ ВСУ получила грузовики Leyland DAF 45.150, фото: Юрий Бирюков

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, передав одній з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ партію вантажівок Leyland DAF з розблокованих складів британської армії, придбаних за кошти, зібрані волонтерами та Фондом Порошенка.

За допомогою цих вантажівок перевозитимуть артилерію. Про це політик сьогодні, 23 серпня, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Порошенка, вантажівки розлітаються по бригадах «як гарячі пиріжки» — потреба на фронті в таких «робочих конячках» дуже велика, а військовим досі доводиться використовувати ненадійну техніку радянського зразка.

А ми в надійності Leyland DAF упевнені на 100% - це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і може перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, харчі, воду. Частина із них обладнані кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів, — зазначив політик.

Частина з цих вантажівок — з відкритою платформою, частина — з тентами. Після розконсервації у Британії їх доставили до польського кордону, а вже в Україні їх продіагностували на станціях технічного обслуговування, відремонтували несправності, пофарбували, поставили свіжі дошки та пошили тенти.

Середня вартість такої вантажівки становить 12,5 тис. фунтів, законтрактовано їх понад 200.