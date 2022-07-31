Беспилотники H10 Poseidon Mk II помогут украинскому контрнаступлению, фото: Петр Порошенко

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Ракурс

Комплекс безпілотників H10 Poseidon Mk II, придбаний за зібрані волонтерами кошти, їде до бійців десантно-штурмових військ.

Про це сьогодні, 31 липня, на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив п’ятий президент України Петро Порошенко.

Хлопці дуже раді новітній техніці. Бо знають, що завдяки таким дронам контрнаступ буде набагато ефективнішим, — зазначає Порошенко.

Порошенко наголошує, що нинішня війна — це війна артилерії, ключову роль у ній відіграють дрони. Тож українським військовим потрібні дрони абсолютно нової якості.

З високою кількістю годин, які вони перебувають в повітрі. З високою захищеністю проти дії засобів радіоелектронної боротьби ворога і з абсолютно крутими камерами, які мають 40-кратний зум, круте тепло, які є «очами» наших артилеристів, наших десантників, які зроблять цей контрнаступ набагато ефективніше. І такий дрон у нас тепер є, — наголосив Порошенко.

Дрон Poseidon Mk II має дальність роботи до 150 км. Висота його роботи становить 4 км метрів, крейсерська швидкість — 75 км/год.

Вартість дрона — понад 318 тис. євро. Порошенко наголошує, що військовим потрібно більше таких дронів.