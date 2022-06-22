Волонтеры превратили пикап Mitsubishi в мощную РСЗО. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n171975-volontery-prevratili-pikap-v-moschnuu-rszo-mashina-uje-unichtojaet-rossiyan-video.html

Ракурс

Українські майстри модернізували пікап Mitsubishi під ракетну систему залпового вогню.

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На Mitsubishi L200 встановили пускову установку ракет С-8 зі збитого російського бойового гелікоптера Ка-52. Подробиці та відео використання нової зброї 22 червня з’явилися на офіційній сторінці Міністерства оборони України у Twitter.

Зазначається, що легку та маневрену РСЗВ уже використовують захисники України. Оборонне відомство опублікувало відео роботи машини. Таке потужне озброєння може завдати противнику серйозних втрат.

Нагадаємо, 21 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 (PzH 2000) 155-мм з підготовленими українськими екіпажами уже перебувають на фронті.