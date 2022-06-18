США размышляют о передаче Украине дополнительных РСЗО HIMARS — Politico

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США розглядають можливість передати Україні ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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Міністерство оборони зважує всі варіанти, рішення про відправку ще чотирьох РСЗВ HIMARS наразі не є остаточним, — про це Politico заявив чиновник Пентагону.

Рішення буде засноване на потребах України.

Українські військові завершили навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS, і до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донбасі. Загалом американці за останній час навчилиповодитися з озброєнням понад тисячу українців.

Про це 16 червня за підсумками засідання третьої контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

До кінця місяця ми передамо системи HIMARS, боєприпаси й підготовлений екіпаж для операційного застосування в обороні України, — сказав він.

HIMARS M142 — американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п’ятитонній вантажівці. Систему було розроблено як малу, мобільну РСЗВ з можливістю стріляй-і-тікай.