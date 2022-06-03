ВСУ учатся работать на РСЗО HIMARS в «секретном» месте (ФОТО)

https://racurs.ua/n171307-vsu-uchatsya-rabotat-na-rszo-himars-v-sekretnom-meste-foto.html

Ракурс

Доки війна росії проти України триває, захисники нашої держави вчаться керувати американськими реактивними системами залпового вогню HIMARS, які США передадуть Збройним силам України.

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Американські інструктори проводять теоретичні та практичні заняття для солдатів ЗСУ в засекреченому місці за межами України. Очікується, що перший етап навчання щодо того, як керувати ракетними установками триватиме близько трьох тижнів.

Відомо, що HIMARS були попередньо розміщені в Європі, щоб швидко доставити їх в Україну.

HIMARS M142 — американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п’ятитонній вантажівці. Систему було розроблено як малу, мобільну РСЗВ з можливістю стріляй-і-тікай.

Окрім цього, видання The New York Times повідомило, в Україні працюють американські фахівці, які розбирають та вивчають російське озброєння, зокрема ракети та безпілотники. Вони вже встановили, що російська зброя залежить від чіпів західного виробництва. З 24 лютого імпорт напівпровідників і чіпів до впав на 90%. За даними розвідки США, росія не може знайти запчастини на супутники, авіацію та прилади нічного бачення.

Нагадаємо, раніше заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв заявив, що кремль стрілятиме по центрах ухвалення рішень в Україні, якщо Київ використає західне озброєння для ураження цілей на території рф.