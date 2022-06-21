Німецькі САУ PzH 2000 вже в артилерії ЗСУ на фронті

https://racurs.ua/ua/n171931-nimecki-sau-pzh-2000-vje-v-artyleriyi-zsu-na-fronti-foto.html

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Німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 (PzH 2000) 155-мм з підготовленими українськими екіпажами уже на фронті. Про це 21 червня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього «клубу найкращих» долучився й Ph2000, — написав Резніков у Фейсбук.

З його слів, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний на всі 100% ефективно застосує нову західну зброю на полі бою.

Величезна подяка нашим артилеристам, які вже стали всесвітньою легендою… Також хочу подякувати німецьким партнерам за підтримку, на збільшення якої ми продовжуємо розраховувати, — додав глава Міноборони.

Окрім цього, він згадав про внесок колег — міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт і міністра оборони Нідерландів Кайсі Оллонґрен.

Раніше сьогодні німецький уряд опублікував список зброї, яку отримає Київ. Україні передадуть 30 зенітних САУ на шасі танка Gepard, систему ППО IRIS-T, РСЗВ MARS, БТР М113, а також згадані гаубиці Panzerhaubitzen 2000.