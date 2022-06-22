Пять женщин погибли на Харьковщине в результате минометного обстрела

Пять женщин погибли на Харьковщине в результате обстрелов. Фото:

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Російські війська продовжують завдавати артилерійських та мінометних ударів по Харківській області.

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Ворог вдень 22 червня обстріляв село Пришиб Ізумського району. Жертвами обстрілу стали п’ятеро місцевих мешканок, які перебували в селі біля під’їзду багатоповерхового будинку. Про це голова Ізюмської районної державної адміністрації Степан Масельський повідомив в інтерв’ю «Суспільному».

За інформацією чиновника, військові рф здійснили обстріл близько 13.30.

Вранці очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 22 червня повідомляв про щонайменше трьох загиблих і шістьох поранених внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 22 червня повідомлялося, що окупанти намагаються стримати українські війська на Харківському напрямку, щоб ті не вийшли до державного кордону. Росіяни обстрілювали Харків та райони населених пунктів Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги.