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Российские ракеты продолжают угрожать Украине, фото: kremlin.ru

Число российских кораблей с ракетами в Черном море назвали в ВМС

31 июл 2022, 11:04
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росія розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».





Ще п’ять носіїв «Калібрів» перебувають у Середземному морі. Про це сьогодні, 31 липня, повідомляється на сторінці ВМС ЗСУ в соціальній мережі Фейсбук.

У Азовському морі комунікації продовжують контролювати вісім кораблів та катерів ворога.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 30 суден, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 53 судна, з них 15 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS) вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошується в повідомленні.

У ВМС додають, що у зв’язку з побоюванням терактів противник здійснив вивід кораблів з пунктів базування.

Источник: Ракурс


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