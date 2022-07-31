Российские ракеты продолжают угрожать Украине, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n173235-chislo-rossiyskih-korabley-s-raketami-v-chernom-more-nazvali-v-vms.html

Ракурс

росія розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».

Ще п’ять носіїв «Калібрів» перебувають у Середземному морі. Про це сьогодні, 31 липня, повідомляється на сторінці ВМС ЗСУ в соціальній мережі Фейсбук.

У Азовському морі комунікації продовжують контролювати вісім кораблів та катерів ворога.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 30 суден, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 53 судна, з них 15 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS) вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошується в повідомленні.

У ВМС додають, що у зв’язку з побоюванням терактів противник здійснив вивід кораблів з пунктів базування.