Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты утверждают, что по штабу черноморского флота рф якобы был нанесен удар беспилотником

Российские заявления об ударе беспилотником в Севастополе являются провокацией — Одесская ОВА

31 июл 2022, 10:39
999

Рашисти сьогодні, 31 липня, вранці заявили, що по штабу чорноморського флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі нібито було завдано удару українським безпілотником.





Такі заяви окупантів є відвертою провокацією. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. На все свій час, — наголосив Братчук.

Братчук також наголосив, що залишається високою ймовірність російських ракетних атак — з моря, повітря та тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, окупанти стверджують, що в результаті удару по штабу чорноморського флоту рф нібито постраждали шестеро його співробітників, у двох з яких поранення середньої тяжкості.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров