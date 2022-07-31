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Рашисти стверджують, що по штабу чорноморського флоту рф нібито було завдано удару безпілотником

Російські заяви про удар безпілотником у Севастополі є провокацією — Одеська ОВА

31 лип 2022, 10:39
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Рашисти сьогодні, 31 липня, вранці заявили, що по штабу чорноморського флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі нібито було завдано удару українським безпілотником.





Такі заяви окупантів є відвертою провокацією. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. На все свій час, — наголосив Братчук.

Братчук також наголосив, що залишається високою ймовірність російських ракетних атак — з моря, повітря та тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, окупанти стверджують, що в результаті удару по штабу чорноморського флоту рф нібито постраждали шестеро його співробітників, у двох з яких поранення середньої тяжкості.

Джерело: Ракурс


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