В окупованому Севастополі заявили про напад на штаб Чорноморського флоту рф, фото: росЗМІ

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Окупанти сьогодні, 31 липня, завили, що штаб чорноморського флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі зазнав атаки безпілотником, в результаті чого шість співробітників штабу дістали поранення. Стверджується, що двоє з них отримали поранення середньої тяжкості, решта — легкої.

На тлі цих новин у місті скасували святкові заходи до дня вмф рф, які традиційно відбувалися в останню неділю липня, а жителів міста закликають залишатися вдома. Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

У двір штабу флоту прилетів невідомий об'єкт, за попередніми даними, це — безпілотник, — заявив «губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

Рашисти стверджують, що удар по штабу флоту нібито завдав український безпілотник.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що в окупанти без повідомлення причин скасували традиційний парад флоту в Севастополі, котрий відбувався при святкуванні дня флоту рф.