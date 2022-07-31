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Ракурс
Підбита російська техніка, фото: Генштаб ЗСУ

160 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

31 лип 2022, 09:24
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Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 40 тис. 830 осіб.





За минулу добу цей показник зріс на 160 осіб. Про це сьогодні, 31 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 1 тис. 763 танки;
  • 4 тис. 4 бойові броньовані машини;
  • 916 одиниць артилерійських систем;
  • 259 одиниць РСЗВ;
  • 117 одиниць засобів ППО;
  • 223 літаки;
  • 190 гелікоптерів;
  • 735 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 174 крилаті ракети;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 902 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 80 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за останню добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Джерело: Ракурс


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