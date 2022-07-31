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Підбита російська техніка, фото: Генштаб ЗСУ
160 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n173232-160-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 40 тис. 830 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 160 осіб. Про це сьогодні, 31 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 1 тис. 763 танки;
- 4 тис. 4 бойові броньовані машини;
- 916 одиниць артилерійських систем;
- 259 одиниць РСЗВ;
- 117 одиниць засобів ППО;
- 223 літаки;
- 190 гелікоптерів;
- 735 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 174 крилаті ракети;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 тис. 902 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 80 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за останню добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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