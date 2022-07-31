Підбита російська техніка, фото: Генштаб ЗСУ

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Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 40 тис. 830 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 160 осіб. Про це сьогодні, 31 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

1 тис. 763 танки;

4 тис. 4 бойові броньовані машини;

916 одиниць артилерійських систем;

259 одиниць РСЗВ;

117 одиниць засобів ППО;

223 літаки;

190 гелікоптерів;

735 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

174 крилаті ракети;

15 кораблів/катерів;

2 тис. 902 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

80 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за останню добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.