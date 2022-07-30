ЗСУ знищили залізничний міст у Херсоні. Фото: investigator.org.ua

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Залізничним міст у Херсоні був знищений прицільними ударами Збройних сил України.

Цією залізничною переправою російські окупанти доставляли техніку під Херсон. Рухатися по об'єкту тепер неможливо. Супутникове фото залізничного моста у Херсоні свідчить про дірку в полотні. Про це 30 липня повідомило оперативне командування «Південь».

Зазначається, що для відступу російським солдатам залишилася лише дамба Каховської гідроелектростанції, втім і вона перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

За інформацією Страткому ЗСУ, було знищено Антонівський залізничний міст через річку Дніпро на залізничній лінії Херсон — Джанкой в межах Одеської залізниці.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня Збройні сили України завдали ударів по Антонівському мосту через Херсон. А 23 липня був атакований Дар’ївський міст через Інгулець Херсонської області, через який окупанти переправляли вантажі на Правобережжя. У британській розвідці заявляли, що українська армія пошкодила щонайменше три мости через річку Дніпро.

В оперативному командуванні «Південь» заявляли, що ЗСУ тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи, які для ворога мають важливе значення.

Після атак на мости російські війська у районі Херсона встановили два понтонні мости й систему поромної переправи. Завдяки цьому ворог хоче вирішити проблему логістичних шляхів, яка виникла після ударів по мосту.