З’явилося відео філігранного влучання ЗСУ в Антонівській міст

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Удари по Антонівському мосту через Херсон завдали Збройні сили України. Раніше воєнні злочинці росії підтвердили обстріли переправи, але заявили, що «міст не знищений». Херсонські колаборанти визнали, що рух по мосту зупинено. Разом з тим, 27 липня речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила удар захисників України по Антоновському мосту.

ЗСУ тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи, які для ворога мають важливе значення. Це не дозволяє їм маневрувати й підтягувати боєприпаси… Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Робота нашої артилерії настільки делікатна і ювелірна, що більше спрямована на деморалізацію війська. Так, удари були, але були філігранні, — вказала Гуменюк.

Раніше низка українських Telegram-каналів, зокрема й регіональних, повідомили, що ЗСУ поцілили у міст щонайменше вісьмома ракетами.

Нагадаємо, авіація ЗСУ нанесла чотири удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено чотири опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного. Протягом доби наші ракетно-артилерійські підрозділи підтримували вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонщини. Загалом виконано 300 вогневих завдань.