Біля Херсона окупанти встановили понтонні мости. Фото: ТАСС

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Знищений точними ударами Збройних сил України Антонівський міст на Херсонщині завдав окупантам додаткового головного болю.

У районі Херсона російські війська, ймовірно, встановили два понтонні мости і систему поромної переправи. Завдяки цьому ворог хоче вирішити проблему логістичних шляхів, яка виникла після ударів по мосту. Про це 20 липня повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Також у відомстві зазначають, що ЗСУ, ймовірно, успішно відбили «невеликі російські напади з давно встановленої лінії фронту поблизу міста Донецьк на Донбасі».

Крім того, розвідники зазначають, що проросійська влада на окупованих територіях півдня перебуває під зростаючим тиском із боку москви щодо консолідації свого контролю над регіоном і підготовки до «референдумів» про приєднання до росії пізніше цього року. Загарбники можуть змушувати населення розкривати особисті дані, щоб складати списки для «голосування.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня Збройні сили України завдали ударів по Антонівському мосту через Херсон. В оперативному командуванні «Південь» заявляли, що ЗСУ тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи, які для ворога мають важливе значення.