Десантники приземлили російський броньований штурмовик Су-25 на Донбасі. Фото: січеславська бригада

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Російський броньований штурмовик Су-25 було знищено на Донбасі.

У Донецькій області військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України збив ворожу «пташку» з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Про це йдеться командування ДШВ повідомило в Telegram.

Військові зазначають, що з початком широкомасштабної війни росії проти України підрозділи протиповітряної оборони Січеславської бригади збили 29 одиниць повітряної техніки противника, з них — 15 літаків, сім вертольотів та сім БПЛА.

Смерть російським окупантам! ДШВ — завжди перші! Слава Україні! — зазначили десантники.

Також командування опублікувало відео на якому видно, як догорають залишки збитого ворожого штурмовика.

Нагадаємо, 24 липня підрозділ протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ також збив російський штурмовик Су-25 «Грач».