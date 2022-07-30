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Десантники приземлили российский бронированный штурмовик Су-25 на Донбассе. Фото:

Десантники приземлили российский штурмовик Су-25 на Донбассе (ВИДЕО)

30 июл 2022, 11:18
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Російський броньований штурмовик Су-25 було знищено на Донбасі.





У Донецькій області військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України збив ворожу «пташку» з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Про це йдеться командування ДШВ повідомило в Telegram.

Військові зазначають, що з початком широкомасштабної війни росії проти України підрозділи протиповітряної оборони Січеславської бригади збили 29 одиниць повітряної техніки противника, з них — 15 літаків, сім вертольотів та сім БПЛА.

Смерть російським окупантам! ДШВ — завжди перші! Слава Україні! — зазначили десантники.

Також командування опублікувало відео на якому видно, як догорають залишки збитого ворожого штурмовика.

Нагадаємо, 24 липня підрозділ протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ також збив російський штурмовик Су-25 «Грач».

Источник: Ракурс


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