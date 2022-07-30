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За сутки ВСУ ликвидировали десятки единиц вражеской техники и 170 оккупантов. Фото:

За сутки ВСУ ликвидировали десятки единиц вражеской техники и 170 оккупантов

30 июл 2022, 10:50
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Нова статистика військових втрат російської федерації у війні з Україною свідчить, що армія агресора недорахувалася ще великої кількості живої сили та техніки.





За добу українські військові ліквідували 170 ворожих солдатів та офіцерів, 10 танків, 8 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, два безпілотники та 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. А загальна кількість військових втрат вже склала майже 40 тис. 670 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 липня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 40 тис. 670 (+170) осіб ліквідовано,
  • танків — 1 тис. 759 (+10) од,
  • бойових броньованих машин — 3 тис. 995 (+8) од,
  • артилерійських систем — 906 (+6) од,
  • РСЗВ — 258 (+0) од,
  • засоби ППО — 117 (+0) од,
  • літаків — 222 (+0) од,
  • гелікоптерів — 190 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 733 (+2),
  • крилаті ракети — 174 (+0),
  • кораблі/катери — 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 889 (+19) од,
  • спеціальна техніка — 78 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточняються.

Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, Збройні сили України відбили штурми ворога на Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках фронту. На деяких із цих напрямків ще тривають бойові дії.

Источник: Ракурс


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