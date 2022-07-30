За сутки ВСУ ликвидировали десятки единиц вражеской техники и 170 оккупантов. Фото:

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Ракурс

Нова статистика військових втрат російської федерації у війні з Україною свідчить, що армія агресора недорахувалася ще великої кількості живої сили та техніки.

За добу українські військові ліквідували 170 ворожих солдатів та офіцерів, 10 танків, 8 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, два безпілотники та 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. А загальна кількість військових втрат вже склала майже 40 тис. 670 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 40 тис. 670 (+170) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 759 (+10) од,

бойових броньованих машин — 3 тис. 995 (+8) од,

артилерійських систем — 906 (+6) од,

РСЗВ — 258 (+0) од,

засоби ППО — 117 (+0) од,

літаків — 222 (+0) од,

гелікоптерів — 190 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 733 (+2),

крилаті ракети — 174 (+0),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 889 (+19) од,

спеціальна техніка — 78 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточняються.

Нагадаємо, Збройні сили України відбили штурми ворога на Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках фронту. На деяких із цих напрямків ще тривають бойові дії.