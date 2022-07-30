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Ракурс
В оккупированном Энергодаре прогремели взрывы в гостинице с оккупантами. Фото:

Взрывы в отеле с оккупантами прогремели в Энергодаре (ВИДЕО)

30 июл 2022, 09:19
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В окупованому загарбницькими військами російської федерації місті Енергодар Запорізької області гриміли вибухи.





У ніч на 30 липня у центрі міста було неспокійно — вибухи прогриміли в готелі, де перебували російські окупанти. Після перший вибухів почали лунати вже інші — то почали детонувати боєприпаси. Про це Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України повідомило у Telegram.

Зазначається, що в лавах загарбників виникла паніка — вони відкрили хаотичну стрілянину. Також внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед ворогів.

Це ми ще не починали, — додали в Страткомі ЗСУ.

Соцмережі повідомляють, що поблизу готелю «ОП ЗАЕС» знищено по одній одиниці російських ЗІЛ, УАЗ та «Газель».

Фото: соцмережі

Нагадаємо, 25 липня в оперативному командуванні «Південь» заявили, що Збройні сили України знищили два російські склади з боєприпасами в Чорнобаївці та Білогірці.

Источник: Ракурс


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