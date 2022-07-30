россия нанесла ракетные удары по Харькову и засыпала снарядами из «Градов» Днепропетровщину. Фото:

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Ракетний удар по Харкову вночі 30 липня завдали російські військові злочинці.

Близько 3.00 було зафіксовано приліт у Слобідському районі — вдарив ворог по будівлі одного з навчальних закладів. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовують пожежу. Інформаціє про постраждалих немає. Також у Харкові прогримів вибух близько 4.00 ранку. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

Дніпропетровська область була обстріляна ворогами з реактивних систем залпового вогню «Град». По Нікополю і Червоногригорівській громаді росіяни випустили до 80 снарядів. У Червоногригорівській громаді минулося без жертв і руйнувань.

За інформацією голови Дніпропетровської військової адміністрації Валентина Резнічекна, внаслідок обстрілів у Нікополі знищили один приватний будинок, пошкодили 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Також було виведено з ладу електромережу, внаслідок чого до 1 тис. осіб залишилися без світла. Електрики лагодять мережу.

Також зафіксовані руйнування на двох місцевих підприємствах, на одному з них сталося загоряння, пожежу вже ліквідували. За попередніми даними, люди не постраждали.

Нагадаємо, 28 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому. Внаслідок цього загинули п’ятеро осіб, ще 25 — дістали поранення. Із них 12 це військові та 13 — цивільні.