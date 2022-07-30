ЗСУ відбили атаки ворога на чотирьох напрямках. Фото: Офіс президента

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Збройні сили України відбили штурми ворога на чотирьох напрямках фронту.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін, не спостерігається формування наступальних угруповань з Білорусі. На Сіверському напрямку ворог завдав ударів по об'єктах інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 30 липня.

На Харківському напрямку росіяни гатили з артилерії в районах Харкова, Прудянки, Черкаських Тишків, Борщової, Лісного, Коробочкиного, Мосьпанового та Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків неподалік Асіївки, Протопопівки, Гусарівки, Грушувахи, Карнаухівки, Долини та Адамівки. Намагався штурмувати в районах Бражівки та Дмитрівки, але безуспішно.

На Краматорському напрямку обстрілювалися позиції української армії поблизу Краматорська, Сіверська, Спірного та інших населених пунктів. Противник завдав авіаударів біля Серебрянки та Спірного.

На Бахмутському напрямку росіяни здійснювали обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Кодема, Семигір’я, Травневе, Зайцеве, Костянтинівка та Нью-Йорк. Завдав авіаудару біля Соледару. ЗСУ відбили ворожі атаки у районах Вершини і Травневого. Ще тривають бої біля Семигір’я, Зайцевого та Вершини.

На Авдіївському напрямку загарбники остріляли з важкої зброї райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Красногорівки та завдали авіаударів неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського. Українські військові відбили ворожі атаки у районах Пісків та Авдіївки, але ще тривають бойові дії біля Красногорівки.

На Новопавлівському напрямку противник накрив артилерією райони населених пунктів Мар’їнка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Времівка, Новосілка та Новопіль. Була відбита ворожа атака поблизу Мар’їнки. А неподалік Павлівки бойові дії ще тривають.

На Запорізькому напрямку росіяни обстріляли цивільну та військову інфраструктури в районах Залізничного, Чарівного, Білогір’я, Оріхова, Новоандріївки та Кам’янського. Завдали авіаудару біля Новомихайлівки та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються утримати займані позиції та недопустити просування ЗСУ. Систематично ворог обстрілював Трудолюбівку, Осокорівку, Токареве, Кар'єрне, Іванівку, Лозове, Велике Артакове, Кобзарці, Шевченкове, Широке, Посад-Покровське, Українку, Партизанське, Миколаїв та Дніпровське. Завдав авіаударів поблизу Новогригорівки та Андріївки.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни попередили, що росіяни можуть створити умови для відновлення наступу на Харків та зосередяться на Бахмуті.