Росіяни зосередяться на штурмі Бахмута і створюють умови для нового наступу на Харків — Інститут вивчення війни

https://racurs.ua/ua/n173169-rosiyany-zoseredyatsya-na-shturmi-bahmuta-i-stvoruut-umovy-dlya-novogo-nastupu-na-harkiv.html

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«Намагатимуться зберегти імпульс», — так аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попередили про загарбницькі плани окупантів щодо Харкова і Бахмута.

Крім створення умов для відновлення наступальних операцій на Харків, росіяни можуть зменшувати намагання взяти Сіверськ і зосередяться на Бахмуті.

Малоймовірно, що Бахмут вони зможуть взяти, пишуть у звіті ISW за 28 липня.

Одна з причин гальмування російського наступу — втрати армії рф у Херсонській області. Інші висновки американського Інституту вивчення війни такі: окупанти в Донецькій області прагнуть отримати вигоду з нещодавніх незначних територіальних завоювань навколо Бахмута і можуть знизити пріоритет зусиль взяття Сіверська;

російські війська провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська, а також на північний схід та південний захід від Бахмута;

загарбники можуть активізувати наступальні операції навколо Авдіївки, щоб зменшити удари українських військ по Донецьку та його околицях;

російські війська намагаються зберегти свої наземні шляхи сполучення через річку Дніпро, що з'єднують Херсон із тиловими районами у східній частині Херсонської області.

У звіті за 27 липня ISW повідомляв, що російські окупаційні війська наразі можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні. На більше їм не вистачає ресурсів.